VÍDEO: Idosa é dopada e roubada dentro de igreja em Belém | PA

Vítima estava participando de uma celebração religiosa quando foi abordada por uma mulher, que lhe ofereceu um comprimido. A idosa teve vários pertences roubados, incluindo o celular. | Foto: Reprodução RBA/TV

A vítima participava de uma celebração religiosa quando foi abordada por uma mulher desconhecida, que lhe ofereceu um comprimido. Desorientada, a idosa teve vários pertences furtados, incluindo o celular.

Na última quarta-feira (05), policiais militares da Companhia Independente de Polícia Fluvial (CIPFlu) foram acionados para atender uma idosa, vítima de uma nova modalidade de crime que tem crescido na Grande Belém.

A idosa participava de uma celebração religiosa em uma igreja católica, que fica localizada na rodovia Arthur Bernardes, bairro do Telégrafo, em Belém, quando foi abordada por uma mulher desconhecida.

A suspeita teria iniciado uma conversa com a vítima e ofereceu um comprimido com a justificativa de que o medicamento faria bem para a saúde da idosa. Após tomar o comprimido, a vítima ficou desorientada. Aproveitando o momento de vulnerabilidade, a suspeita furtou os pertences da vítima, entre eles o celular.

Pessoas que acolheram a idosa após o crime acionaram uma equipe de policiais militares que estava nas proximidades. O capitão Luis Paulo, que atendeu a ocorrência, disse que a idosa chegou a cair na rua por conta da desorientação.

“Ela estava sentada em uma cadeira sendo acolhida por populares. Estava com falas desconexas mas conseguiu lembrar o nome e onde morava”, disse o capitão. A equipe policial foi responsável por localizar a residência da vítima.

A ação seria uma nova modalidade de crimes executada na capital, tendo como alvo idosos que participam de celebrações religiosas e eventos.

O medicamento utilizado é conhecido como “boa noite, Cinderela”, um golpe famoso por fazer com que as vítimas entrem em estado de inconsciência e, posteriormente, tenham bloqueios de memória, facilitando assim roubos e até estupros.

Veja a reportagem de Luiz Otávio Louredo, da RBTA/TV:

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/11/2024/15:15:11

