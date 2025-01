Foto: Reprodução | Suspeito, que chega a tentar usar um canivete durante a briga, conseguiu fugir antes da chegada da polícia; acidente ocorreu na BR-354, em Formiga

Ao tentar impedir o saque da carga de um caminhão que se acidentou na cidade de Formiga, no Centro-Oeste de Minas Gerais, um militar do Corpo de Bombeiros acabou sendo agredido. A confusão foi registrada na última terça-feira (14 de janeiro) na BR-354, mas só veio à tona neste domingo (19), depois que as imagens que mostram a confusão passaram a circular nas redes sociais.

Segundo os bombeiros, a corporação foi acionada até o km 515 da rodovia onde um caminhão com carga de alimentos se acidentou. Após o resgate dos feridos, populares passaram a ameaçar saquear os materiais, sendo informados pelos militares das consequências penais cabíveis.

Foi então que um dos indivíduos que estavam no local se apossou de parte da carga e foi repreendido pelo bombeiro. “Houve agressão e ambos caíram ao solo. Neste momento, o indivíduo tentou ferir o militar com um canivete, sendo impedido pelo mesmo”, detalha o Corpo de Bombeiros por nota.

No vídeo, é possível ver o momento que o suspeito, ao ser derrubado pelo militar, tenta pegar um canivete, que é segurado imediatamente pelo agentes antes de outro bombeiro chegar para ajudá-lo. Assista:

Vídeo: bombeiro é agredido por homem que tentava saquear carga em MG Leia mais https://t.co/Ev5gpLeqlq pic.twitter.com/uIcEjkqNXm — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) January 20, 2025

Fonte: O Tempo

