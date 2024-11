Incêndio atinge ala neonatal e mata 10 recém-nascidos na Índia

Reprodução/Redes sociais | Segundo as autoridades locais, o incêndio no hospital universitário deixou pelo menos 10 recém-nascidos mortos e outros 16 em estado crítico.

Um incêndio atingiu, na noite dessa sexta-feira (15/11), a unidade neonatal de um hospital universitário em Jhansi, no estado de Uttar Pradesh, ao norte da Índia, e deixou pelo menos 10 recém-nascidos mortos e outros 16 em estado crítico.

“Infelizmente, 10 bebês morreram (…). Sete corpos foram identificados, três corpos ainda não foram identificados”, disse o vice-ministro-chefe do estado de Uttar Pradesh, Brajesh Pathak. Ele lamentou o “infeliz acidente”: “É extremamente triste e comovente”.

Segundo o superintendente policial Gyanendra Kumar Singh, as chamas podem ter começado após uma máquina de oxigênio apresentar defeito. O incêndio começou por volta das 22h30 na Universidade Médica Maharani Lakshmi Bai.

Autoridades investigam o incêndio

Pathak informou que foi aberta uma investigação em três níveis sobre o incêndio na unidade neonatal do hospital universitário. Ainda de acordo com o vice-governador, as autoridades foram instruídas para enviar um relatório no prazo de 24 horas.

Nas redes sociais, ele anunciou que o governo do estado dará auxílio financeiro para as famílias dos bebês mortos e daqueles que ficaram feridos. “A decisão foi tomada. Rezo a Deus pela rápida recuperação dos recém-nascidos feridos. Eu e meu governo estamos com o povo do estado em todas as tristezas e em todas as situações”, escreveu no X.

Fonte: Metrópoles

