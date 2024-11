Piracanjuba utiliza inteligência artificial para recriar fotos de pessoas desaparecidas

Imagem: divulgação/Piracanjuba | Milhões de embalagens de leite se transformam em amuletos de esperança com tecnologia que mostra como pessoas desaparecidas há décadas estariam nos dias de hoje.

A Piracanjuba, em parceria com a Associação Mães da Sé , instituição que desde 1996 ajuda famílias na busca por seus entes, lança a campanha Desaparecidos, uma iniciativa desenvolvida pela Ampfy, que combina Inteligência Artificial com a experiência de um perito criminal para criar imagens que mostram como pessoas, que desapareceram há décadas, estariam nos dias de hoje.

Dados do Anuário da Segurança Pública 2024 mostram que no ano passado foram registrados 80.317 casos em todo o país, 3,2% a mais em relação a 2022. A ação reedita um movimento dos anos 80, que estampava fotos de pessoas desaparecidas em caixas de leite nos Estados Unidos e que, agora, ganha uma releitura por meio da tecnologia.

Com o uso de ferramentas de I.A. e a colaboração do perito Hidreley Diao, especialista na técnica de projeção de idade, a campanha faz uso da gigantesca capilaridade e distribuição da Piracanjuba, 9ª marca mais escolhida nos lares de todo o país, para aumentar significativamente a chance de que essas pessoas sejam encontradas, ao transformar retratos antigos em cenas atuais, inserindo-as em situações do cotidiano.

“Piracanjuba é sinônimo de qualidade e cuidado. Uma marca que chega nos lugares mais distantes do Brasil, coloca seu predomínio a favor de uma causa nobre e urgente: trazer esperança e, quem sabe, voltar a reunir famílias,” afirma o CCO da Ampfy, Fred Siqueira.

Produzidas pela Tetra Pak, milhões de embalagens serão distribuídas, contando com a logística da Piracanjuba, em todo o território nacional. “Uma marca da envergadura da Piracanjuba, com um propósito tão bonito de fazer o bem, eleva a nossa causa e nos dá visibilidade e alcance que nunca tivemos antes”, comenta a presidente da Associação Mães da Sé, Ivanise Esperidião da Silva.

No endereço www.piracanjuba.com.br/desaparecidos o público pode saber mais sobre a iniciativa e obter mais informações sobre cada uma das pessoas apresentadas na campanha. O perfil da Mães da Sé no Instagram vai mostrar diversas fotos e até vídeos, tudo feito por I.A. a partir de um único retrato antigo.

Para promover a ação, a Ampfy criou uma estratégia de comunicação com diversas ações que serão divulgadas nas redes sociais da marca, mídia exterior e com influenciadores que engajaram na causa.

“Esta é uma iniciativa que nos enche de esperança. Os produtos Piracanjuba estão presentes no dia a dia das famílias, acompanhando muitos momentos de união e alegria à mesa. É muito triste o desaparecimento de um membro da família; é algo que afeta a todos. Com essa ação, queremos gerar empatia e contribuir para a busca dessas pessoas”, reforça a diretora de Marketing do Grupo Piracanjuba, Lisiane Campos. “Desaparecidos é uma ação perene. Estamos muito envolvidos com ela e já olhando para sua continuidade no próximo ano”, conclui.

Fonte: Piracanjuba Oficial Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/11/2024/13:41:05

