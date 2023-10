Incêndio destrói área de mata em Cametá, no Pará

Incêndio em Cametá destrói grande área de mata na Vila de Curuçambaba

Causas ainda devem ser investigadas. Ninguém foi ferido.

Um incêndio destruiu uma grande área de mata na vila do Curuçambaba, em Cametá, no nordeste do Pará.

O fogo se alastrou rapidamente e podia ser visto de vários pontos da comunidade. Nenhuma casa foi atingida e ninguém foi ferido.

As suspeitas são que o fogo tenha sido provocado por faísca de cigarro jogado na mata ou queimada de lixo.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou que as chamas foram apagadas rapidamente e que as causas do incêndio ainda devem ser investigadas.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Cametá disse que também apura o que teria provocado o fogo. Um procedimento administrativo para investigar o caso.

Fonte: g1 Pará — Belém

