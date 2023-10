Governo anuncia que Belém terá 300 novos ônibus com ar condicionado e wi-fi

ônibus superlotado Belém pendurado transporte público — Foto: O Liberal

Renovação da frota deve atender a capital, além de Ananindeua e Marituba, na região metropolitana. Licitação do transporte de Belém segue sem resultados, há mais de 9 meses.

O governo do Pará anunciou a renovação da frota do transporte público da região metropolitana de Belém, com 300 novos ônibus com ar condicionado e rede wi-fi. Ainda não foi divulgado quando os veículos devem chegar à cidade e começar a circular.

O anúncio ocorre mediante à parceria entre o governo do Pará, prefeitura de Belém e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém, que está prevista para ser assinada ainda nesta terça-feira (10), segundo o governador Helder Barbalho (MDB).

O acordo ainda deve garantir isenção tributária às empresas que executarem o serviço, condicionadas a metas de melhorias.

Helder Barbalho (MDB), governador do estado, disse que os ônibus devem ser integrados ao BRT metropolitano, que está em construção, com os ônibus do BRT de Belém.

“É importante registrar que (os ônibus) vão atender as linhas troncais de Ananindeua e Marituba, em um processo de renovação de frota, com ônibus que reduz a emissão de gases do efeito estufa, portanto ecologicamente corretos”.

A assinatura deve permitir investimentos em melhorias no serviço de transporte público ofertado na região metropolitana.

Segundo o governo, as mudanças devem garantir o avanço no modelo de sistema público de transporte da região incluindo:

renovação da frota por novos ônibus convencionais climatizados, mais modernos, a diesel, com padrão ambiental Euro 6, que poluem menos do que os atuais

integração entre os ônibus metropolitanos de Ananindeua com os de Marituba, e entre os ônibus do BRT Metropolitano com os do BRT de Belém.

Licitação parada em Belém

Parada há mais de nove meses, a licitação do transporte coletivo de Belém segue sem propostas. O empresariado havia pedido subsídios às operações, mas a Prefeitura havia dito que não possui recursos. Outros pontos são discutidos sobre o edital lançado e o poder público municipal afirma que vem buscando alternativas.

A publicação do edital ocorreu em dezembro de 2022 e não houve nenhuma empresa interessada. O certame precisou ser publicado novamente, o que ocorreu em fevereiro deste ano. Empresários não mostraram interesse pela prestação de serviço.

O edital prevê a execução dos serviços por seis anos, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período. O tempo de operação, investimentos e melhorias que devem ser oferecidos para a população são pontos questionados por empresários.

Fonte: g1 Pará — Belém/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/10/2023/15:37:02

