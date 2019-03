Incêndio destrói casas e assusta moradores do bairro de Canudos, em Belém

Incêndio assusta moradores do bairro de Canudos, em Belém. — Foto: Reprodução

Duas casas na rua Roso Danin já tiveram perda total e ainda não há informação de vítimas, segundo os bombeiros.

Um incêndio atingiu, ao menos, duas casas em uma vila na rua Roso Danin, no bairro de Canudos, em Belém, na noite desta sexta-feira (1º), segundo o Corpo de Bombeiros. Os imóveis já tiveram perda total. Moradores disseram que uma criança teria morrido, mas, até às 1h, ainda não há confirmação de vítimas, segundo os bombeiros.

O major dos Bombeiros Najra Nunes informou que sete viaturas dos bombeiros estão no local e atuam para controlar as chamas

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...