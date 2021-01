Procurado por tentar matar escrivão no Pará morre em operação no Amapá

(Foto:Reprodução) – Antônio Miguel Costa Bastos, conhecido como Michel Gordo, foi alvejado com 10 tiros na manhã desta quarta-feira (13)

Foragido do Pará, Antônio Miguel Costa Bastos morreu, na manhã desta quarta-feira (13), durante um tiroteio na zona sul de Macapá, no Amapá. Ele foi morto com 10 tiros em um confronto com a polícia, durante uma operação que cumpria um mandado de prisão contra ele.

Conhecido como “Michel Gordo”, ele era procurado por invadir uma delegacia e tentar matar um escrivão da Polícia Civil em São Domingos do Capim, no nordeste paraense, em junho de 2020.

De acordo com informações da Polícia Civil do Amapá, Michel Gordo estava escondido no bairro Universidade, em uma área próxima a um local de mata, que facilitaria possíveis fugas, caso necessário.

Durante a abordagem policial, ele teria disparado contra os agentes e foi alvejado. Nenhum agente da Polícia Civil ficou ferido na ação.O alvo da operação foi encontrado por meio da operação Redi Lege, que cumpriu mandados no Pará e no Amapá, conta os envolvidos no ataque à delegacia no interior do estado.

Três pessoas foram presas no Pará: uma em Belém, uma em Igarapé-Açu e outra em São Domingos do CapimDe acordo com a Polícia Civil, são pelo menos oito envolvidos no ataque à delegacia, todos integrantes de uma organização criminosa.

