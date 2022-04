Homem é executado a tiros em Trairão (PA)

(Foto:Reprodução) – Mais uma execução foi registrada no município de trairão, no sudoeste do estado. Dessa vez, o crime de homicídio com características de execução aconteceu na manhã deste domingo, 10/04/22, por volta das 05hs10min, em frente ao Clube de Festa “Arena”.

Segundo informações, a vítima foi o nacional ANDRÉ RICARDO PINALI, (Dono do supermercado Jamanxim, na comunidade de que leva o nome do mercado), o mesmo foi morto dentro de seu carro uma caminhonete hilux prata, André era filho do ex-vereador de trairão Getúlio Pinali. Polícia investiga o crime. (As informações são de Junior Ribeiro ).

Reportagem em atualização …

Jornal Folha do Progresso em 11/04/2022/10:38:19

