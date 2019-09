Incêndio destrói mais de 10 casas durante a madrugada no bairro da Pedreira, em Belém

Incêndio de grandes proporções destrói mais de 15 casas durante a madrugada no bairro da Pedreira, em Belém — Foto: Reprodução / TV Liberal

Ninguém ficou ferido, mas as residências foram totalmente destruídas. As casas ficam na passagem São Benedito, próximo ao Canal da Visconde.

Um incêndio que começou na madrugada desta sexta-feira (13) destruiu mais de 10 casas em uma passagem no bairro da Pedreira, em Belém. Equipes do Corpo de Bombeiros controlaram as chamas e ninguém ficou ferido.

As casas ficam na passagem São Benedito, próximo ao Canal da Visconde. As chamas se espalharam rapidamente. O incêndio começou por volta de 2h e demorou cerca de duas horas pra ser controlado.

A proporção do incêndio foi tão grande que carros e casas que estavam em frente aos locais atingidos ficaram danificados. Por volta das 7h30, os bombeiros começaram a operação rescaldo.

Também do bairro da Pedreira, durante a tarde de quinta-feira (12), um outro incêndio destruiu duas casas e atingiu mais cinco, na travessa José Pio. O Corpo de Bombeiros deve divulgar as causas do incêndio em até trinta dias, quando sai o resultado da perícia.

Por G1 PA — Belém

