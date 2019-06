Polícia Rodoviária Federal inicia operação ‘Férias Escolares’ neste sábado

O trabalho de fiscalização será intensificado até o próximo dia 29 de julho (Foto:Divulgação/PRF)

BR-316 terá atenção especial. Ações também envolvem educação para o trânsito.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia a Operação “Férias Escolares 2019” neste sábado (29). A estratégia nesse ano é reforçar o policiamento e a orientação de trânsito em locais e horários de maior fluxo de veículos, incidência de acidentes graves e de crimes. O lançamento da operação ocorrerá na unidade operacional de Castanhal e se estenderá até o dia 29 de julho.

Durante o período de operação a PRF contará com atividades para conter os acidentes relacionados ao excesso de velocidade, a alcoolemia ao volante, ao uso inadequado do cinto de segurança e ultrapassagens indevidas. “Os agentes da PRF também estarão atentos ao porte ilegal de armas de fogo, ao tráfico de drogas, a exploração sexual de crianças e adolescentes e aos crimes contra o meio ambiente”, diz nota divulgada pela PRF.

Ações de Educação para o Trânsito também serão implementadas no feriado para conscientização dos motoristas da sua importância para redução de acidentes. O foco da atividade será nos comportamentos que geram maior risco de acidentes ou que aumentam a gravidade para os envolvidos.

A BR-316, por ser a rodovia que registra o maior aumento de fluxo, receberá reforço de policiais de outras regiões do Estado, onde o fluxo é menor, e também dos que trabalham na sede da superintendência PRF. Para esta operação, a PRF atuará com cerca de 300 policiais em escala de revezamento, com a utilização de radares, etilômetro (bafômetro), motocicletas e viaturas em ronda. Em busca de soluções efetivas para o trânsito durante o mês de julho, as ações de policiamento, fiscalização e atendimento a vítimas de acidentes serão realizadas de forma integrada envolvendo órgãos estaduais e municipais.

Etilômetro – Essa será a primeira operação férias escolares em que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) utilizará os etilômetros (bafômetros) passivos, aparelhos recém-chegados ao estado do Pará. Esse equipamento dará celeridade às fiscalizações realizadas pela PRF, pois em apenas alguns segundos o etilômetro passivo é capaz de indicar se o condutor fez uso ou não de bebida alcoólica. Após o motorista falar na direção do aparelho, uma luz verde ou vermelha se acende. Com a luz verde, o motorista é liberado, com a luz vermelha, o motorista é convidado a fazer o teste tradicional, soprando na boquilha do equipamento. Assim, o novo aparelho funciona como uma espécie de triagem, liberando rapidamente o motorista que não apresenta nenhum vestígio de álcool e direcionando a fiscalização para aqueles motoristas com indícios de ingestão de álcool.

Até o dia 27 deste mês, a PRF do Pará registrou 60 prisões de condutores por direção sob efeito de álcool. Outros 314 condutores foram flagrados com índices de álcool além do permitido por lei. Os condutores flagrados receberam multa pecuinária e perderam sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação, com posterior suspensão do direito de dirigir.

Por:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...