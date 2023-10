Incêndio no Marajó dura ao menos oito dias e deixa população alarmada: ‘nossa cidade estava prestes a ser toda incendiada’

Chamas se alastraram por áreas e propriedades em Curralinho. — Foto: Reprodução / TV Liberal

Moradores e trabalhadores da região relataram preocupação e ficaram alarmados diante da situação. Apesar da gravidade da ocorrência, não há registros de feridos.

“Nossa cidade estava preste a ser incendiada. Pessoas perderam sítios e parte da mata foi incendiada. Foram mais de 8 dias de sufoco. A fumaça estava muito forte” , relatou a pedagoga Raquel de Paula, que mora na localidade.

Moradores relatam que as chamas começaram entre o dia 24 e 25 de setembro, no interior de Curralinho, conhecido por Canaticú. Os agentes comunicaram que o incêndio foi controlado e a área continua sob monitoramento.

A prefeitura de Curralinho informou que a Secretaria de Meio Ambiente realiza uma operação de combate ao fogo, que tem avançado com facilidade por conta do tempo seco e da baixa umidade durante esta época, principalmente nas áreas de campo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, equipes da base avançada de Breves, outra cidade do Marajó, e militares que atuam na operação Fênix, de combate a incêndios florestais, estão no município desde o último domingo (1º).

A Polícia Civil (PC) informou que investiga o caso, registrado como incêndio culposo, causado por imprudência ou negligência.

A prefeitura de Curralinho também apelou à população para que evite queimar lixo e outros materiais próximos a área de mata.

