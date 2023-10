Cruz Vermelha e escoteiros dão apoio aos promesseiros do Círio: confira ações e pontos de atendimentos

Escoteiros ajudam diretamente os romeiros no pagamento das promessas. — Foto: Divulgação

Para ajudar diretamente os devotos a pagarem suas promessas e penitências, escoteiros se disponibilizam do início ao fim do Círio. Já a Cruz Vermelha, em parceria com a Equatorial Pará, oferece pontos de atendimento com técnicos de enfermagem, além de outros itens de apoio.

Para somar aos atendimentos para os romeiros do Círio de Nazaré em na Grande Belém, a Cruz Vermelha (CV) e os Bandeirante também disponibilizam serviços de apoio durante a celebração.

Em parceira com a Equatorial Pará, os postos da CV iniciam os cuidados aos promesseiros nesta quarta-feira (4). O atendimento é gratuito e vai até domingo (8), dia oficial do Círio, quando também estarão em campo os bandeirantes, que atuam há mais de 40 anos na data.

Ao todo, são cinco pontos de suporte disponibilizados pela CV com a concessionária de energia:

Centro Comunitário Nova Marambaia (a partir desta quarta)

Local: Rod. Augusto Montenegro, S/N – KM 1 – Marambaia, Belém

Posto pombal 3 (a partir desta quarta)

Local: RD BR-316, Km13 – ao lado do Parque das Palmeiras. – Estrada da Pireli, Marituba

Tribunal de Justiça do Pará (a partir da quinta)

Local: Av. Alm. Barroso, 3089 – Souza, Belém

Faculdade da Amazônia (FAAM) (a partir da quinta)

Local: BR-010, 590 – Levilândia, Ananindeua

Fórum de justiça Ananindeua (a partir da quinta)

Local: BR-010, 1556 – Centro, Ananindeua

Os espaços estarão equipados com cadeiras, frutas, barras de cereais e água, além disso, haverá a presença de técnicos de enfermagem prontos para atender eventuais necessidades de saúde dos promesseiros.

Escoteiros

Em 2023, segundo a organização, cerca de 70 escoteiros participarão do projeto, que auxilia ombro a ombro vários promesseiros, de forma individual, que pagam penitências e promessas.

“As equipes de adolescentes e jovens, junto com seus coordenadores voluntários, escolhem um romeiro no início da procissão e seguem com ele até o final, na Praça Santuário. Se houver tempo, voltam, pegam outro e vão adiante”, detalhou a equipe.

Para isso, eles vão munidos de papelão, EVA, bastão revestido de espuma, justamente para ajudar a suportar o esforço da caminhada de joelhos.

“Vai também aí uma boa dose de apoio emocional, motivação, carinho e a compreensão que estarem fazendo o melhor possível para quem estiver precisando”, completaram os integrantes.

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/10/2023/16:41:40

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...