Bebê de 1 ano volta para casa com 17 mordidas e pais denunciam creche em MT

A mãe da criança percebeu os ferimentos quando ela chegou em casa — Foto: Arquivo pessoal

Os pais da criança informaram que pediram as imagens das câmeras de segurança do local. Outra filha do casal, que também fica no local, relatou foi jogada em um colchonete por uma das funcionárias, pois não queria dormir.

Os pais de uma bebê, de 1 ano e quatro meses, denunciaram uma creche particular, no Bairro CPA, em Cuiabá, após a filha voltar para casa com cerca de 17 mordidas pelo corpo, nessa segunda-feira (2). A vítima passou por exame de corpo de delito e o caso é investigado pela Polícia Civil.

A proprietária da creche informou que vai entrar em contato com os pais para mostrar imagens das câmeras de segurança do local.

A mãe contou que notou os ferimentos assim que a bebê chegou em casa. Com isso, ela questionou a creche através de um aplicativo de mensagens, pedindo acesso às filmagens de câmeras de segurança do local.

Segundo os pais, uma funcionária respondeu a mensagem dizendo que só poderia ver as imagens quando a proprietária da creche retornasse para o município porque ela estava viajando.

A mãe da vítima disse que a funcionária contou que ela foi mordida durante uma brincadeira com outra criança. No entanto, o incidente não teria sido repassado para a família.

Diante da situação, a família procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência. No registro, a família ainda explicou que a outra filha, de 3 anos, também ficou sob cuidados da mesma creche e que nesta semana teria chegado em casa contando que foi jogada em um colchonete por uma das funcionárias, pois não queria dormir.

O caso é investigado.

