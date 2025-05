INCENTIVO-Seleção Caixa Cultural vai investir R$ 120 milhões em projetos de oito cidades

Grupo “As Ganhadeiras de Itapuã” – Foto: Leto Carvalho/Caixa

Edital vai selecionar propostas para compor a programação de espaços culturais do banco em Brasília, Curitiba, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Belém entre janeiro de 2026 e dezembro de 2027

A Caixa Econômica Federal lançou nesta terça-feira, 29 de abril, a Seleção Caixa Cultural – Programação 2026/2027. O edital de ocupação dos espaços culturais do banco vai investir R$ 120 milhões na seleção de projetos que vão compor a agenda de suas oito unidades entre janeiro de 2026 e dezembro de 2027.

“O objetivo da Seleção Caixa Cultural é nacionalizar o investimento cultural e mostrar em nossos palcos e galerias a diversidade das culturas brasileiras. Assim, cumprimos o propósito da Caixa e do Governo Federal de transformar a vida das pessoas”

Carlos Vieira

Presidente da Caixa

A Caixa Cultural conta com unidades nas cidades de Brasília (DF), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e São Paulo (SP). A novidade desta edição é a inclusão no edital da cidade de Belém (PA), que terá sua unidade inaugurada em outubro de 2025, como parte das ações do banco para a COP30.

“O objetivo da Seleção Caixa Cultural é nacionalizar o investimento cultural e mostrar em nossos palcos e galerias a diversidade das culturas brasileiras. Assim, cumprimos o propósito da Caixa e do Governo Federal de transformar a vida das pessoas”, afirma o presidente do banco, Carlos Vieira. “A Caixa é pioneira no investimento em cultura, contribuindo com um mercado que movimenta a economia e proporciona emprego a milhares de brasileiros”, conclui.

INSCRIÇÕES — As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 13 de junho exclusivamente pelo site www.selecaocaixacultural.com. br. Podem participar pessoas jurídicas e microempreendedores individuais cujo objeto social seja voltado à atividade cultural.

Voltado a projetos culturais de todo o país, o programa de ocupação dos espaços da Caixa Cultural contempla diversas linguagens artísticas e mantém o compromisso do banco com a valorização e a difusão da arte em suas múltiplas expressões.

Serão aceitas propostas nos segmentos de artes visuais, cinema, dança, música, teatro e vivências. Projetos de festivais de dança, música ou teatro também podem ser inscritos desde que tenham programação de atividades para a Caixa Cultural.

ENCONTRO COM PRODUTORES — Com o objetivo de reforçar o papel da Caixa no fomento da cultura brasileira e esclarecer possíveis dúvidas sobre o regulamento, a Caixa Cultural realizará encontros presenciais com produtores culturais em várias cidades.

O primeiro encontro será no dia 12 de maio na Caixa Cultural Rio de Janeiro. Belém, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Salvador, São Paulo e Recife também receberão os encontros. Outros detalhes estão disponíveis no site www.selecaocaixacultural.com. br.

ÚLTIMA EDIÇÃO — A programação da Caixa Cultural de 2025 recebeu 6.144 inscrições, sendo selecionados 138 projetos para a programação de janeiro a dezembro. Desse total, 34 projetos ocuparam mais de uma unidade da Caixa Cultural, demonstrando o compromisso do banco em promover a circulação da produção cultural pelo Brasil.

Ao todo, os projetos selecionados vão gerar 202 eventos, entre exposições, shows, espetáculos, festivais e outras ações.

45 ANOS — Em 2025, a Caixa Cultural celebra 45 anos como uma das maiores iniciativas de fomento à cultura no Brasil. Desde a inauguração do primeiro conjunto cultural no ano de 1980, em Brasília, o maior banco público brasileiro tem valorizado a diversidade e a riqueza das expressões artísticas brasileiras, promovendo acesso democrático à cultura e incentivando práticas criativas por todo o país.

Ao longo dessas quatro décadas e meia, a Caixa Cultural consolidou ações marcantes como o Programa Educativo Caixa Gente Arteira, referência em arte-educação, e a preservação de um grande acervo artístico e histórico. Com exposições, espetáculos, oficinas e atividades formativas, a Caixa Cultural se firma como espaço vivo de encontros, memórias e possibilidades.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/04/2025/11:41:16

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...