Incra no oeste do Pará empossa novo chefe de Unidade Avançada de Monte Alegre

(Foto:Incra Santarém)- Itajury Henrique Sena Kishi, assinou na última segunda-feira (11) o termo de posse que o nomeia chefe da Unidade Avançada do Incra em Monte Alegre (PA). A assinatura ocorreu na sede da Unidade Avançada -UA de Monte Alegre e foi acompanhada pelo superintendente do oeste do Pará, Gustavo Hamoy, e servidores da UA.

Itajury Henrique Sena Kishi é natural de Santarém, engenheiro agrônomo pela Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), formado em 2006. Já atuou como secretário Municipal de Agricultura em Monte Alegre, presidente da Associação Hortoflorestal de Monte Alegre e coordenador Geral na chamada pública Ater Incra. Em 2017 trabalhou na RRX Mineração e Serviço LTDA na execução de serviços de consultoria na intermediação de conflitos e, por último, em 2018, atuou no Instituto de Avaliação, Pesquisa, Programas e Projetos Socioambientais (IA), uma entidade privada sem fins lucrativos, credenciada como de interesse público (OSCIP), dando assessoria na aplicação de questionários acerca de diagnóstico socioambiental e dos conflitos de pesca das comunidades da área de proteção ambiental Paytuna.

A portaria de nomeação de Itajury Henrique Sena Kishi é a Nº 2.484, de 6 de novembro de 2019 publicada no dia 8 de novembro de 2019, no Diário Oficial da União.

