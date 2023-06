Pastor é preso por estuprar sobrinha e mais quatro crianças; vítimas tinham entre 10 e 13 anos

Pastor é preso por estupro de vulnerável – (Foto:Reprodução).

Ele se aproveitava da confiança dos fiés para cometer os crimes

A Polícia Civil recebeu denúncias de estupro contra crianças e adolescentes cometidos por um pastor de uma igreja evangélica, em Iporá, oeste de Goiânia. Os crimes foram cometidos contra cinco meninas, sendo uma delas sobrinha do suspeito, que foi abusada pelo tio dos 13 aos 17 anos.

A prisão foi efetuada na última sexta-feira (23) na casa dele, após uma das vítimas relatar os crimes à um familiar, que denunciou o caso. Com a prisão, outras vítimas procuraram as autoridades, incluindo a sobrinha do pastor.

De acordo com o delegado que acompanha o caso, as outras crianças têm entre 10 e 11 anos, e os estupros ocorriam em diversos lugares, como nas casas delas e na Kombi dele.

O homem se apresentava como pastor e conduzia eventos em uma pequena igreja na cidade. Segundo as investigações, ele usava da fé e da confiança dos fiéis para cometer os atos.

O pastor ficou em silêncio durante todo o interrogatório, onde irá responder pelo crime de estupro de vulnerável.

Fonte: Carolina Mota e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/06/2023/10:52:22

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...