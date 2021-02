“Índia” é morta a tiros e tem a orelha arrancada em Marabá

Índia levou 3 tiros e teve sua orelha cortada | Foto:Divulgação/PC-PA

A jovem foi morta por três disparos de arma de fogo, sendo atingida no pescoço e no peito

APolícia Militar de Marabá, sudeste do Pará, foi acionada por volta das 23 horas desta quinta-feira (25) sobre um suposto homicídio ocorrido na Rua das Cacimbas, bairro Amapá. Chegando ao local, os militares se depararam com a vítima, que segundo informações das autoridades, trata-se de Tamaquara, mais conhecida como “Índia”.

Usuária de drogas, ela morava nas proximidades do local do crime e foi morta por três disparos de arma de fogo, sendo atingida no pescoço e no peito. Além disso, teve parte da orelha esquerda cortada, possivelmente levada pelos autores do crime.

A Polícia Civil e o Instituto Médico Legal foram acionados para tomarem as providências cabíveis.

