Indígena Kayapó usa facão para ameaçar autoridades durante protesto em São Félix do Xingu, no PA

Indígena Kayapó usa facão para ameaçar autoridades durante protesto no interior do Pará(Foto:Reprodução)-

Cerca de oitenta lideranças indígenas participaram de uma audiência na Câmara Municipal para cobrar melhor atendimento de saúde.

Cerca de 80 lideranças indígenas Kayapó participaram de uma audiência na Câmara Municipal de São Félix do Xingu, no sudeste do Pará, nesta segunda-feira (21), após protestos por melhorias no atendimento de saúde no município.

Com um facão, uma indígena chegou a ameaçar as autoridades presentes na sessão, entre elas o secretário de saúde da cidade.

Os indígenas cobravam melhor atendimento em hospitais e unidade de saúde. Segundo relatos, seis indígenas morreram após buscar atendimento fora das tribos somente este mês.

A secretaria de saúde de São Félix do Xingu informou que vai oferecer atendimento diferenciado aos indígenas e que também vai contratar um profissional da área de saúde, que seja indígena, para que ele possa acompanhar os pacientes Kaiapó.

Por G1 PA — Belém

