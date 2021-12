“Jheniffer” é presa em Parauapebas por ter matado pessoa em Breu Branco (PA)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Para a reportagem, Jheniffer confirmou que residia em Breu Branco (PA), mas negou que estivesse envolvido em homicídio. “Eu estava na cena do crime, mas não tive participação na morte. Como eu estava em liberdade condicional e não voltei a Breu Branco para assinar os documentos, pediram outro mandado de prisão”, relatou o preso. (Com informações papocarajas.)

Na tarde desta segunda-feira (20) a proprietária de uma residência alugada no bairro Cidade Jardim, em Parauapebas, acionou homens da Polícia Militar se queixando da falta dos pagamentos de três meses de aluguel de um inquilino. Ao chegar a residência para um processo de negociação, os PMs encontraram Jheniffer, que não era a inquilina e apenas passava pela casa. Ela afirmou que mora com seu tio em outra residência.

