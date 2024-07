Indígenas não contactados são vistos na Amazônia peruana em região com madeireiras

Mais de 50 mashco piro surgiram nos últimos dias | Foto: Survival International/Divulgação via REUTERS

Nos últimos dias os indígenas foram avistados com mais frequência.

Imagens raras de indígenas não contactados do povo Mashco Piro em uma área remota na Amazônia foram publicadas nesta terça-feira pela Survival International, mostrando dezenas deles nas margens de um rio em uma área próxima de uma zona de concessão de empresas madeireiras. Os indígenas reclusos têm sido avistados nas últimas semanas com mais regularidade em busca de alimentação, aparentemente em fuga da presença crescente de madeireiros na floresta, segundo o grupo de direitos indígenas Fenamad.

Os mashco piro foram fotografados no fim de junho nas margens de um rio na região Madre de Dios, no sudeste do Peru, próximo da fronteira com o Brasil, afirmou a Survival International na divulgação das fotos.

“Essas imagens incríveis mostram que um grande número de mashco piro isolados vivem a poucos quilômetros do local no qual madeireiras estão prontas para começar as suas operações”, disse a diretora da Survival International, Caroline Pearce.

Mais de 50 mashco piro surgiram nos últimos dias perto do vilarejo chamado Monte Salvado. Outro grupo de 17 indígenas apareceu perto do vilarejo próximo de Puerto Nuevo, disse a ONG, que defende os direitos dos indígenas.

Os mashco piro, que habitam uma área localizada entre duas reservas naturais em Madre de Dios, raramente aparecem e não se comunicam muito com qualquer outra população, segundo a Survival International.

Diversas empresas madeireiras têm concessão para a extração de madeira dentro do território habitado pelo povo Mashco Piro. Uma das empresas, a Canales Tahuamanu, construiu mais de 200 quilômetros de estradas para a extração de madeiras, disse a Survival International.

Um representante da Canales Tahuamanu em Lima não retornou a pedidos de comentários da Reuters.

A empresa foi certificada pelo Forest Stewardship Council, segundo o qual ela possui 53.000 hectares de florestas em Madre de Dios para extrair madeiras como o cedro e o mogno.

O governo peruano disse em 28 de junho que moradores da região relataram ter avistado indígenas mashco piro no rio Las Piedras, a 150 quilômetros da cidade de Puerto Maldonado, a capital de Madre de Dios.

Integrantes do povo Mashco Piro também foram avistados do outro lado da fronteira com o Brasil, disse Rosa Padilha, do Conselho Indigenista Missionário (Cimi) no Acre.

“Eles estão fugindo dos madeireiros no lado peruano”, disse. “Nessa época do ano, eles aparecem nas praias para pegar os ovos da tracajá (a tartaruga do amazonas). É quando encontramos as suas pegadas na areia. Eles deixam para trás muitos cascos de tartaruga”, acrescentou.

“É um povo sem paz, inquieto, por precisar estar sempre em fuga”, disse Padilha.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/07/2024/17:01:29

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...