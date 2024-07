Mais de 60 crianças foram detidas, espancadas e torturadas em El Salvador, diz HRW

País está em estado de emergência desde 2022 | Foto: REUTERS / Jose Cabezas

Mais de 80.500 pessoas foram presas durante o governo do presidente Nayib Bukele.

Mais de 60 crianças em El Salvador foram arbitrariamente detidas, torturadas e espancadas desde que o governo declarou estado de emergência há mais de dois anos para combater as gangues, informou um relatório da Human Rights Watch nesta terça-feira (16/07).A polícia e os soldados detiveram 3.319 crianças e adolescentes de março de 2022 a abril deste ano – o período entre a introdução do estado de emergência e a suspensão de certos direitos civis até o início dos julgamentos em massa, de acordo com o grupo de direitos com sede em Nova York.

“Muitas crianças que foram presas e detidas não tinham nenhuma conexão aparente com as atividades abusivas das gangues”, disse o relatório. “Na detenção, as autoridades submeteram as crianças a maus-tratos severos que, em alguns casos, equivaleram à tortura.”

O governo salvadorenho não respondeu imediatamente a pedido de comentário da Reuters, mas já disse anteriormente que não há tortura em suas prisões.O relatório, compilado a partir de mais de 90 entrevistas, afirma que as crianças presas foram privadas de alimentação adequada, assistência médica e contato com suas famílias e, “em muitos casos”, coagidas a fazer falsas confissões.

“As autoridades tomaram poucas medidas, se é que tomaram alguma, para proteger as crianças da violência de outros detentos, incluindo espancamentos e agressões sexuais”, disse a HRW.

O grupo documentou 66 casos de menores submetidos a detenção arbitrária, tortura e assédio policial, alertando que as prisões pareciam se basear na aparência física e nas condições socioeconômicas, em vez de provas confiáveis.

Também constatou que mais de 1.000 menores foram condenados a penas de até 12 anos por crimes amplamente definidos em julgamentos com provas duvidosas e sem o devido processo legal.

Mais de 80.500 pessoas foram presas durante o estado de emergência, que conseguiu reduzir drasticamente o número de homicídios, tornando o pequeno país centro-americano um dos mais seguros das Américas e garantindo ao presidente Nayib Bukele um forte apoio popular.

Na semana passada, o grupo local de direitos Cristosal disse que pelo menos 265 pessoas morreram sob custódia do Estado, incluindo quatro bebês.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/07/2024/17:07:36

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...