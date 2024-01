Mulher faz cirurgia íntima e não consegue mais ter relações sexuais

Vanesa Vaughn, de 47 anos, compartilhou sua história no Tiktok contando que desde que fez uma cirurgia plástica na vagina, ela não consegue mais ter relações sexuais.

Algumas cirurgias de procedimentos estéticos podem acabar dando bem errado. Para uma australiana, uma labioplastia virou uma história de terror para os que gostam de sexo.

Uma decisão motivada por comentários desagradáveis de um ex-namorado levou Vanesa Vaughn, de 47 anos, a buscar uma cirurgia plástica para alterar a aparência de sua região íntima. No entanto, o procedimento não apenas não alcançou o resultado desejado, como também deixou a tiktoker com dores constantes durante o sexo.

Vanesa compartilhou sua história em uma entrevista exclusiva ao The Sun, revelando que desde os 20 anos sentia uma pressão em relação à aparência de sua vagina ao compará-la com atrizes de filmes adultos. Os comentários depreciativos de um ex-namorado intensificaram essa insegurança, levando-a a procurar um cirurgião plástico em junho de 2020 para realizar uma labioplastia, procedimento que envolve a retirada de parte dos pequenos lábios e sua reconstrução.

No entanto, o resultado da cirurgia não foi o esperado, deixando Vanesa com desconforto ao andar e problemas recorrentes, incluindo infecções urinárias. Segundo ela, o médico retirou uma pele que ficava sob o clitóris, resultando em consequências desastrosas para sua saúde íntima.

Meses após enfrentar as complicações, Vanesa decidiu iniciar uma ação judicial contra o médico responsável pela cirurgia mal-sucedida. Além disso, ela lançou uma campanha contra a labioplastia, alertando outras mulheres sobre os riscos associados ao procedimento e incentivando uma reflexão sobre padrões estéticos impostos pela sociedade.

A influenciadora, que agora está em um relacionamento seguro com um novo namorado, expressou arrependimento pela decisão de se submeter à cirurgia. “As consequências da cirurgia me deixaram com medo de um dia ter filhos. Lamento muito esta operação. Não havia nada de errado comigo, mas sim com eles”, concluiu.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/01/2024/13:30:58

