“Índio” é morto a tiros dentro de oficina de motos no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

(Com informações do DOL).

A vítima foi socorrida, mas veio a óbito no Hospital Municipal de Marabá. O suspeito e a motivação do crime estão sob investigação da 21ª seccional de polícia, ninguém foi preso.

Segundo informações, a vítima por nome Jerry Marques de Andrade, que iria completar 22 anos no próximo dia 22 de setembro, conhecido como “Índio”, teria sido atingida por disparos de arma de fogo dentro do estabelecimento.

De acordo com o relato policial era por volta de 11h58 quando a Delegacia de Homicídios de Marabá, mediante acionamento da Seccional, foi noticiada de um óbito ocorrido no estabelecimento “Circuit Motos”.

Mais um crime cercado de mistérios aconteceu na tarde desta terça-feira (13) em Marabá no sudeste paraense. Um homem foi assassinado a tiros dentro de uma oficina mecânica de motos no núcleo Morada Nova.

Jerry Marques de Andrade, que iria completar 22 anos no próximo dia 22 de setembro, foi atingido por disparos de arma de fogo dentro do estabelecimento

Mais um crime cercado de mistérios aconteceu na tarde desta terça-feira (13) em Marabá no sudeste paraense. Um homem foi assassinado a tiros dentro de uma oficina mecânica de motos no núcleo Morada Nova | Foto:Divulgação

You May Also Like