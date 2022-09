Eleições 2022 -Veja números de eleitores aptos para votar em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com essa nova medida, a expectativa é de que a apuração dos votos comece assim que as urnas fecharem, às 17h.

O horário da eleição 2022 será unificado em todo o país, seguindo o horário de Brasília. Essa decisão foi tomada pelo Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em dezembro do ano passado. Portanto, este ano, a votação vai começar às 8h e terminar às 17h, se não houver filas, de acordo com o horário de Brasília, onde fica a sede da corte.

Para estar apto a votar para Presidente, Governador, deputado Estadual, deputado Federal e Senador, na eleição que acontece em 2 de outubro deste ano, o cidadão deveria estar com a situação regularizada até 5 meses antes do dia da eleição, prazo que expirou em 4 de maio.

