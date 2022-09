Brasileiro procurado por estuprar adolescente em SC é preso nos EUA

O suspeito entrou no país em uma data e local desconhecidos. – (ICE/Foto:Divulgação)

Suspeito tinha um mandado ativo por estupro de vulnerável desde 2020

O Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE – sigla em inglês) prendeu o homem suspeito de estuprar uma adolscente de 13 anos em Santa Catarina. O suspeito teria tentado escapar da captura se escondendo nos EUA. Com informações do Metrópoles e G1 SC.

O jovem de 29 anos foi preso na cidade de Rockville, no estado americano de Maryland, no dia 29 de junho. A prisão também contou com a ação dos oficiais de Operações de Execução e Remoção (ERO, do Serviço de Alfândega).

O órgão internacional afirmou que o brasileiro foi preso após um pedido da Polícia Federal (PF). O Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC) emitiu um mandado em 2020.

Segundo o Serviço de Imigração norte-americano, o suspeito entrou no país em uma data e local desconhecidos. Entretanto, no dia 15 de junho deste ano, as autoridades internacionais receberam a informação sobre o paradeiro do brasileiro.

“Fugiu da justiça e tentou escapar da captura escondendo-se nos Estados Unidos. Sua prisão deve servir como um lembrete para os indivíduos que procuram tentar o mesmo crime, que a Justiça não tem fronteiras”, informou em comunicado para a imprensa Lyle Boelens, diretor do escritório de campo da ERO Baltimore. (Com informações de Emilly Melo).

