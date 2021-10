Elemento é preso após realizar furto em loja de variedades em Jacareacanga, PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Em relatos aos militares o mesmo informou que com o uso de uma chave de fenda arrombou a porta do estabelecimento JS-VARIEDADES, fica localizado na Avenida Santos Dumont, Bairro centro.

Nesta segunda feira, 25/10/21, por volta das 04h00 da manhã, policiais militares do 72º Pelotão de Jacareacanga, GU/PM: 1° SGT ODENILSON; 3° SGT ELISNETO E SD ALAN, em rondas ostensivas pela Avenida Santos Dumont, Bairro Centro de Jacareacanga, visualizaram o nacional ANDERSON VASCONCELOS DE SOUSA, alcunha “GAGUINHO”, carregando uma mala, atitude essa avaliada pelos militares como suspeita, por isso o mesmo foi abordado, e revistado, e com ele foi encontrado uma pistola tipo AIRSOFT, dentro da mala haviam vários objetos, entre eles caixas de som, facas táticas, relógios MI BAND 5, pen drives, Tablet, vídeo game, entre outros.

