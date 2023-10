Influenciador evangélico é preso em SP por suspeita de estupro

(Foto: Reprodução / Redes Sociais) – Victor de Paula Gonçalves, conhecido como Victor Bonato, é fundador do grupo evangélico Galpão, de Alphaville, cidade de Barueri, na Grande SP

Um influenciador gospel de 27 anos foi preso pela Polícia Civil por suspeita de estupro de três mulheres. A detenção dele ocorreu em 20 de setembro durante um evento em Cesário Lange, no interior de São Paulo.

Victor de Paula Gonçalves, que nas redes sociais usa o nome de Victor Bonato, teve um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça após o trio procurar a Delegacia de Defesa da Mulher de Barueri, na região metropolitana. A investigação está sob sigilo.

A advogada dele, Samara Batista Santos, nega que seu cliente tenha cometido os estupros. Bonato ainda não foi ouvido pela delegada responsável pelas investigações, segundo sua defesa.

Bonato é fundador do movimento Galpão, com sede em Alphaville. Ele possui 149 mil seguidores em uma rede social.

Antes de ser preso, o influenciador gravou um vídeo em que pediu desculpas. Em um trecho ele afirma ter cometido alguns pecados nos últimos meses e ter caído em imoralidade e iniquidade, sendo contrário a tudo o que ele prega. Ele diz ter falhado com a sua família.

Bonato ainda declara ter deixado a liderança do Galpão devido a falhas por ele cometidas.

“Eu errei como homem e estou aqui confessando e pedindo perdão como homem. Eu quero pedir perdão às meninas com quem eu falhei, que eu defraudei, que eu magoei, com quem eu não tive atitude de homem.”

A reportagem questionou a advogada sobre o motivo do pedido de desculpas. Segundo Santos, o perdão pedido é por pecado cometido no âmbito religioso e não se refere às acusações judiciais contra ele.

“No momento em que ele gravou o vídeo, ele nem sequer tinha conhecimento das denúncias. Ter múltiplos envolvimentos íntimos por si só não é crime. No momento oportuno a defesa irá juntar todas as provas dentro do contexto, que irão comprovar sua inocência”, disse Santos.

Um dia antes da prisão, o movimento Galpão publicou uma nota em seu perfil no Instagram comunicando o afastamento de Bonato. A justificativa dada é que alguns acontecimentos ferem diretamente o que o Galpão acredita e segue.

Fonte: Folhapress e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/10/2023/16:52:15

