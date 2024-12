Influenciador Jacques Vanier se assume gay: “gosto de homem”

Jacques Vanier revelou sexualidade em vídeo com carta aberta no Instagram | Foto: Reprodução

Na noite da última terça-feira (17), o influenciador publicou um vídeo emocionante em forma de carta aberta para os seus mais de 6,4 milhões de seguidores no Instagram.

Assumir a sexualidade abertamente é um marco importante na vida de muitas pessoas, refletindo coragem, autoconhecimento e o desejo de viver de forma autêntica. Essa decisão pode inspirar mudanças positivas, não apenas para quem faz essa escolha, mas também para aqueles ao seu redor, promovendo diálogos sobre aceitação e diversidade.

Quem tomou essa decisão e decidiu compartilhar abertamente com seus seguidores nas redes sociais foi o influenciador e humorista goiano, Jacques Vanier. Na noite da última terça-feira (17), o influenciador publicou um vídeo emocionante em forma de carta aberta para os seus mais de 6,4 milhões de seguidores no Instagram

“Meus fi, assim que eu sempre chamei vocês, né? Eu escolhi compartilhar minha verdade com vocês. Ser pai me ensinou a importância de ser quem a gente é. Eu tô feliz. Obrigado por estarem comigo sempre”, escreveu na legenda Jacques, que é pai de Luke, de 11 meses.

Mostrando vulnerabilidade, o influenciador disse que queria falar com o coração e iniciou o vídeo com pedido de desculpas: “Peço desculpas por qualquer coisa, nem sei como falar do jeito certo, então vou falar do meu coração”.

Jacques disse que esperou o momento certo para falar abertamente sobre o assunto: “Tinha um ponto que eu não entendia, então eu ficava esperando o momento certo para dizer. Mas acho que não tem momento certo”

Apesar de confessar não saber a maneira correta de falar, ele então disse que tinha algo para dizer aos seguidores e amigos: “É algo muito íntimo e pessoal, que é minha sexualidade. Não sei o jeito certo de falar. Eu já namorei com mulher, mas descobri que gosto de homem. Nunca aceitei isso, nunca me aceitei”, contou.

Ainda durante o relato, Jacques contou quando começou a se aceitar: “No dia que eu tomei posse de quem eu sou e de que isso não muda nada quem sou, de que continuo o mesmo Jacques do passado, gostando da roça, da minha família, o mesmo Jacques, que eu nasci assim”.

Emocionado, ele continuou: “Sinto no meu coração que eu vim assim por algum motivo e esse motivo é amar as pessoas. Porque eu ser assim me fez pensar mais no próximo de mim”

Vários famosos comentaram com mensagens de apoio ao influenciador, como Carlinhos Maia: “Te amamos, estamos aqui”.

Assista o vídeo completo abaixo:

Fonte: UOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/12/2024/17:50:07

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

