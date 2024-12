Rússia anuncia vacina gratuita contra o câncer para 2025

Foto: PDNEWS/ DEPOSIPHOTOS | Descubra a nova vacina russa contra o câncer, baseada em mRNA, que promete revolucionar o tratamento e prevenção da doença a partir de 2025.

Cientistas estão cada vez mais próximos de uma revolução na medicina: uma vacina capaz de prevenir e até tratar diferentes tipos de câncer. A inovação, que ainda está em fase de testes clínicos, pode transformar a forma como é combatida uma das doenças mais temidas no mundo, trazendo esperança para milhões de pacientes e suas famílias.

Nesta semana, o Ministério da Saúde da Rússia anunciou que desenvolveu, em parceria com vários centros de pesquisa, uma vacina contra o câncer que será distribuída gratuitamente aos pacientes russos a partir do início de 2025.

ENTENDA

De acordo com o site do Centro Nacional de Pesquisa Médica do Ministério da Saúde da Federação Russa, o método é baseado em uma abordagem individualizada, um imunizante com tecnologia de RNA mensageiro (mRNA), a mesma usada nas vacinas contra a Covid-19. Com base na análise genética do tumor de cada paciente, é criada uma vacina exclusiva que pode ‘ensinar’ o sistema imunológico a reconhecer as células cancerígenas.

Segundo Alexander Gintsburg, diretor do Centro Nacional de Pesquisa de Epidemiologia e Microbiologia de Gamaleya, os testes pré-clínicos da vacina mostraram que ela suprime o desenvolvimento do tumor e possíveis metástases.

No entanto, não foram divulgados maiores detalhes, como exatamente quais tipos de câncer podem ser tratados com o imunizante.

EnteroMix

É importante ressaltar que, além da vacina de mRNA, também faz parte da abordagem russa contra o câncer, o desenvolvimento da vacina oncolítica EnteroMix. De acordo com os especialistas, o imunizante é baseado em uma combinação de quatro vírus não patogênicos com capacidade de destruir células malignas e, ao mesmo tempo, ativar a imunidade antitumoral do paciente.

Assim como a vacina mRNA, não há informações detalhadas sobre este novo imunizante.

Os testes clínicos da EnteroMix com pacientes recrutados para a primeira fase devem começar entre o fim de 2024 e início de 2025. Caso o anúncio concretize, será o início de uma revolução na área das vacinas.

Fonte: Época Negócios e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/12/2024/17:57:03

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

