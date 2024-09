PM baleado quando levava filhos para a escola passa por cirurgia; crianças perderam a mãe há 3 anos

Policial é baleado na frente dos filhos em Bangu — Foto: Reprodução

Investigadores tentam identificar o homem que disparou contra o policial subtenente Antônio Monteiro Júnior. Além dos filhos, subtenente cuida de um irmão deficiente físico.

O policial militar atingido por 4 tiros na porta da escola onde os filhos estudam em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, foi submetido a uma nova cirurgia no Hospital Central da Polícia Militar, na Região Central, na noite desta terça-feira (24).

O subtenente Antônio Monteiro Júnior, de 42 anos, levava os filhos gêmeos para a aula quando foi baleado por um homem que saiu de dentro de um carro. Os disparos atingiram o queixo, o braço esquerdo, o ombro e as costas do policial.

Ele inicialmente foi internado no Hospital Municipal Albert Schweitzer, mas foi transferido para o Hospital da PM.

A 34ª DP (Bangu), responsável pelo caso, investiga se Antônio foi confundido com um inimigo dos bandidos.

O ataque aconteceu na Avenida Raul Barros Vieira. Um carro preto parou, um homem de boné desceu e disparou contra o agente. O bandido ainda pega a arma do PM e foge.

Os investigadores tentam identificar o homem que disparou contra o policial e que aparece em imagens de câmeras de segurança da região.

Viúvo há 3 anos

De acordo com parentes, o subtenente ficou viúvo há 3 anos, quando a esposa morreu de câncer. Ele passou a cuidar sozinho dos gêmeos do casal, de 6 anos de idade.

Durante este período, ele se casou novamente com a mulher que aparece ao lado dele no vídeo da emboscada dos bandidos na porta da escola.

Os familiares contam que o filho de Antônio passa por tratamento psicológico devido a morte da mãe e está abalado após testemunhar o pai ser baleado.

Além dos filhos, os parentes contam que o subtenente ajuda a cuidar de um irmão que é deficiente físico.

