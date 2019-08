Infraestrutura anuncia pontes de concreto na BR-158, no Pará

Foto:Divulgação) -Ordem de serviço foi assinada nesta terça-feira (6), pelo ministro da Infraestrutura, membros da bancada do Pará, Mato Grosso e de usuários da rodovia

A segurança rodoviária no sul do Pará recebeu um importante suporte nesta terça-feira (6), com a assinatura, pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, da Ordem de Serviço para a construção de ponte de concreto no Igarapé Água Preta, localizado na Rodovia BR-158, entre o município de Redenção (PA) e a divisa com o estado do Mato Grosso.

O evento contou com a presença do senador Zequinha Marinho (PSC-PA), deputados e prefeitos do Mato Grosso e do Pará, além de representantes do setor produtivo. A iniciativa será essencial para garantir o escoamento da produção do Centro-Oeste, além de incrementar a logística e promover a infraestrutura do sudeste paraense.

De acordo com o ministro, a assinatura representa o início de uma nova era, um novo governo. “O presidente Jair Bolsonaro trocará todas as pontes de madeira ou em estado precário na rodovia”, garantiu Freitas. Esta será a primeira das seis pontes que serão executadas pelo Governo Federal. “Essa assinatura representa o compromisso que o Governo Federal tem com os estados do Pará e Mato Grosso. Nossa meta é iniciar duas este ano e o restante até 2020”, destacou o ministro.

Durante a assinatura da ordem de serviço, o senador Zequinha, atual coordenador da bancada do Pará no Congresso Nacional, contou que irá articular reunião com a bancada do Mato Grosso para que os parlamentares possam direcionar recursos de emendas impositivas e, assim, assegurar a conclusão da obra de restauração da BR-158. “O ministro ficou de entregar o projeto executivo da restauração da via até o final deste ano. A partir daí, será necessário correr atrás de recurso para a efetivação dessa obra. Vamos reunir as duas bancadas no sentido de direcionar emendas para a rodovia”, confirmou o senador. A restauração da BR-158 e da BR-155, o derrocamento do Pedral do Lourenção e a conclusão da pavimentação da BR-163 são tidas pelo ministério como prioritárias para viabilizar o escoamento da produção de grãos do Pará e do norte do Mato Grosso.

Noutra frente de trabalho, na BR-163, as obras, então paralisadas, foram retomadas pelo Batalhão de Engenharia do Exército, no sudoeste do Pará. Segundo o Ministério da Infraestrutura, os trabalhos concluíram 50 quilometros de extensão, que fica no trecho entre o município de Novo Progresso e o Distrito de Moraes Almeida, em Itaituba.

A Rodovia BR-163 liga Cuiabá (MT) a Santarém (PA) e é um dos principais corredores de grãos entre o centro-oeste do país e o porto de Miritituba em Santarém. A previsão do Governo Federal é que o asfaltamento da BR-163 fique pronto até o fim do ano. As obras estão sob a responsabilidade do Exército Brasileiro e de empresa contratada pelo Dnit.

Por Val-André Mutran – Correspondente do Blog do Zé Dudu em Brasília

Fonte: Ascom do Senador Zequinha Marinho (PSC-PA).

