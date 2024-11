Festival do Charutinho atrai milhares de turistas a Ponta de Pedras, em Santarém (PA)

(Foto: Wilson Soares) – Nos dias 16 e 17 de novembro, a comunidade de Ponta de Pedras, em Santarém (PA), foi palco do XX Festival Gastronômico do Charutinho, evento que reuniu milhares de turistas e moradores em uma celebração que mescla gastronomia, turismo e cultura local.

Organizado pela Associação de Moradores Nossa Senhora das Graças e pelo Grupo de Empreendedores de Ponta de Pedras, com apoio da Prefeitura de Santarém por meio da Secretaria Municipal de Turismo (Semtur), o festival destacou o potencial turístico e culinário da região.

A abertura oficial contou com a presença de autoridades locais, como os secretários municipais de Governo e Turismo, Emir Aguiar e Eliziário Bastos; o presidente da Associação de Moradores, Edson Silva; e representantes da escola municipal, do esporte e do setor empreendedor da comunidade.

Cultura e turismo impulsionados

O evento tem como principal objetivo valorizar a cultura local, fortalecer o turismo de base comunitária e gerar renda para os moradores. A comunidade de Ponta de Pedras, localizada em um dos cenários mais paradisíacos da Amazônia, combina o turismo de sol e praia com uma culinária rica, sendo o charutinho o prato principal do festival.

Para Edson Silva, presidente da Associação de Moradores, o festival é um marco importante para a comunidade. “É o momento em que atraímos o maior número de visitantes. Agradeço a todos que dedicaram tempo e esforços para realizar esse sonho”, afirmou.

Anivaldo Belém, representante dos empreendedores locais, destacou a relevância econômica do evento. “O festival é uma tradição cultural e gastronômica que movimenta a economia da comunidade. Com o asfaltamento da via de acesso, esperamos um número ainda maior de turistas no futuro. Agradecemos ao prefeito Nélio e a todos que contribuíram para o sucesso do festival”, disse.

Perspectivas futuras

O secretário de Turismo, Eliziário Bastos, ressaltou o impacto positivo das melhorias de infraestrutura na região. “Ponta de Pedras já recebe mais de 50 mil turistas por ano, e com o asfaltamento da estrada, esse número deve dobrar. Este é um dos cartões-postais mais bonitos de Santarém e merece todo o investimento que está sendo feito”, destacou.

O Festival Gastronômico do Charutinho consolidou-se como um evento de grande relevância para Ponta de Pedras, atraindo turistas, fomentando a economia local e reforçando a identidade cultural da comunidade. Com o sucesso da 20ª edição, os organizadores já planejam novos avanços para as próximas edições, impulsionando ainda mais o turismo na região.

Fonte: com informações do portal RDN e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/11/2024/15:24:31

