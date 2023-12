Inglaterra alerta para casos de superbactéria transmitida durante sexo

A bactéria é responsável pelo aumento nos casos de diarreia intensa (que pode apresentar sangue), dor de barriga e febre no país.

A Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido (UKHSA) emitiu um alerta na última semana sobre uma versão resistente a antibióticos da bactéria Shigella sonnei, responsável pelo aumento nos casos de diarreia intensa (que pode apresentar sangue), dor na barriga e febre no país. Em 2022, quatro pacientes foram diagnosticados com o microrganismo, mas o número chegou a 97 no final de novembro deste ano.

A transmissão da bactéria Shigella sonnei feita por meio de contato sexual ocorre por lambidas na pele, preservativos ou brinquedos sexuais que contenham fezes, mesmo quando as partículas não são visíveis.

Nem todos os pacientes britânicos foram contaminados por meio de relações sexuais. Na realidade, é mais comum que a transmissão ocorra por más condições sanitárias e má conservação dos alimentos. No Brasil, por exemplo, cerca de 2% das infecções alimentares comuns são causadas por S. sonnei e S. dysenteriae. No entanto, a cepa encontrada na Inglaterra é resistente aos tratamentos com antibióticos comuns e está se espalhando por meio de transmissão sexual.

“A cepa é muito resistente a antibióticos, o que significa que o tratamento pode ser difícil e envolver internações hospitalares. Uma das melhores maneiras de proteger você e seus parceiros é praticar uma boa higiene após o sexo. Evite sexo oral imediatamente após o sexo anal, troque o preservativo entre as práticas e lave as mãos com sabão após o contato sexual”, orienta o microbiologista Gauri Godbole, da UKHSA.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/12/2023/21:46:17

