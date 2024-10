Inmet alerta para chuvas intensas em quase todas regiões do Brasil

(Foto: Reprodução) – Aviso laranja indica possibilidade de até 100 milímetros de chuva por dia, com ventos fortes de até 100 km/h

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo para chuvas intensas em quase todas as regiões do Brasil.

O alerta laranja indica possibilidade de até 100 milímetros de chuva por dia, com ventos fortes de até 100 km/h e risco para quedas de galhos, alagamentos e cortes de energia elétrica.

O Inmet divide os avisos em três níveis: Perigo Potencial (amarelo), Perigo (laranja) e Grande Perigo (vermelho).

As regiões Sudeste, Centro-oeste, Norte e Nordeste devem ser afetados. Veja a faixa laranja do alerta no mapa abaixo.

O estado com a maior área em alerta é o Tocantins, com quase todo seu território coberto pela faixa. Ao todo, 532 municípios podem ser prejudicados.

Uma maior extensão da região Norte, assim como no Centro-oeste, também estão em alerta amarelo de chuvas intensas.

No caso, o aviso é de Perigo Potencial, alcançando 1.640 cidades. Veja abaixo.

O Inmet ainda instrui para que a população nessas regiões não fique perto de árvores e não estacione veículos perto de torres de transmissão de energia e placas de propaganda.

