(Foto: Agência Pará/Divulgação) – O Pará segue como uma das rotas mais procuradas por cruzeiros internacionais.

Segundo o instituto de consultoria Oxford Economics, em 2024, 15 mil cruzeiristas circularam na capital Belém e Santarém, incluindo Alter do Chão, no oeste do estado.

A temporada 2023/2024 superou o ano pré-pandemia na totalidade de passageiros nos navios. Em 2023, o número foi de 13 mil passageiros. Já em 2019, ano anterior à pandemia, o número foi de 14 mil passageiros.

Temporada de Cruzeiros 2024-2025

Marcando a abertura da Temporada de Cruzeiros 2024-2025, passageiros do navio “Seabourne Venture” foram recepcionados ao som do carimbó e com chocolates de sabores regionais, na manhã desta segunda-feira, 21, na Estação das Docas, em Belém. O receptivo foi organizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur) e OS Pará 2000, que administra o espaço.

Os passageiros foram convidados a participar de uma roda de carimbó com o Grupo Ayrakyrã,. Após operação de transbordo, os 250 cruzeiristas de diversas nacionalidades e seguiram para um city tour nos principais pontos turísticos da capital paraense.

Vindo de Macapá, o transatlântico ficará ancorado em Belém seguirá viagem para Santarém e Parintins. O “Seabourn Venture” é um navio de cruzeiro de expedição ultra luxuoso operado pela Seabourn Cruise Line e foi projetado para navegar por diversos ambientes e destinos remotos.

