Inmetro estipula que armas de bolinhas sejam retiradas do mercado

Foto: Reprodução | As armas de bolinhas de gel, que viralizaram nas redes sociais e ganharam popularidade entre crianças e adolescentes, representam um risco significativo à saúde, especialmente para os olhos. Apesar de tratados frequentemente como brinquedos, esses produtos podem causar danos graves, conforme alerta a Sociedade Brasileira de Oftalmologia.

Riscos à visão

A oftalmologista Núbia Vanessa, do CBV Hospital dos Olhos, destacou o impacto perigoso que essas arminhas podem ter.

“Essas armas podem, pelo impacto, causar lesões na córnea, no cristalino e até mesmo na retina, causando um descolamento. Apesar de parecerem uma brincadeira, podem trazer consequências graves e irreversíveis para a visão”, alertou a médica.

Ela também reforçou a necessidade de criar brincadeiras mais seguras e conscientes, evitando práticas que incitem à violência ou representem riscos. “Existem opções mais salutares para as crianças se divertirem sem olhar os olhos ou outros órgãos sensíveis”, pontuou.

Medida do Inmetro

O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) determinou a retirada desses produtos do mercado. Hércules Souza, pesquisador e chefe do Núcleo de Segurança de Produtos do Inmetro, esclarece que as armas de bolinhas de gel não são brinquedos e, portanto, não podem ser comercializadas como tal.

“Elas não possuem características que as definidas como brinquedos e, por isso, não devem ostentar o selo de conformidade do Inmetro. Se encontradas com o selo, o consumidor deve denunciar ao instituto”, destacou Souza.

O que fazer em caso de lesão?

Em caso de acidente com bolinhas de gel, os especialistas recomendam procurar atendimento oftalmológico imediatamente para evitar complicações graves.

Fonte: Portal do Ancorador e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/01/2025/18:18:56

