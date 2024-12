Estudante atira na cabeça de colega e tenta matar professora, mas arma falha

Foto: Divulgação | Com a estudante, a polícia apreendeu uma arma de fogo, três facas e um bilhete

Natal – Uma estudante, de 19 anos, atirou contra a cabeça de um colega, de 18 anos, na manhã desta terça-feira (17) dentro da Escola Estadual Berilo Wanderley, localizada no bairro Neópolis, zona sul de Natal. Segundo testemunhas, a jovem também teria tentado disparar contra uma professora, mas a arma falhou. A vítima baleada foi socorrida e passa por exames médicos. O disparo atravessou a cabeça sem alojamento da bala.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o jovem estava consciente no momento do socorro e foi encaminhado ao Hospital Walfredo Gurgel, na zona leste da capital potiguar. Segundo avaliação médica, o disparo atravessou a cabeça sem alojamento da bala. A vítima realizou exames de tomografia e foi avaliada por um neurocirurgião.

Com a estudante, a polícia apreendeu uma arma de fogo, três facas e um bilhete.

A Secretaria de Educação do Rio Grande do Norte lamentou o episódio e afirmou que está prestando toda a assistência necessária à escola e à família do estudante ferido. Em nota, a secretaria destacou que a segurança dos alunos e funcionários é uma prioridade e reafirmou o compromisso em colaborar com as investigações.

