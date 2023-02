Inscrição para o Concurso Banco do Brasil 2023 pode ser feita até sexta; confira o edital

Até a próxima sexta-feira (24) ainda será possível se candidatar para o Concurso Banco do Brasil 2023, que está sendo organizado pela Fundação Cesgranrio e conta com 6.000 vagas para escriturário, sendo 4.000 para contratação imediata e 2.000 para cadastro reserva e preenchimento de futuras oportunidades na instituição.

Para participar do concurso público do Banco do Brasil é preciso possuir nível médio completo, ter pelo menos 18 anos de idade e estar em dia com as obrigações militares (em caso de candidato do sexo masculino).

Além de contar com estabilidade profissional (regime estatutário), o cargo de escriturário do BB oferece salário de R$ 3.622,23 e diversos benefícios. Confira quais são eles a seguir:

*participação nos lucros ou resultados;

*vale-transporte;

* auxílio-creche;

*ajuda alimentação/refeição;

*auxílio a filho com deficiência;

*revidência complementar;

*acesso à plano de saúde, plano odontológico básico e à programas de educação e capacitação;

*possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional.

As oportunidades do Concurso Banco do Brasil 2023 serão preenchidas em todos os estados do país, além do Distrito Federal. Metade delas é para escriturário agente comercial e a outra metade para escriturário agente de tecnologia da informação (TI).

A inscrição para o concurso pode ser realizada no site da Fundação Cesgranrio, organizadora da seleção. A participação somente estará garantida após o pagamento de uma taxa no valor de R$ 50.

Os inscritos no concurso público serão submetidos a uma prova objetiva e uma redação, que serão aplicadas no dia 23 de abril. Os horário e locais da avaliação serão divulgados antecipadamente pela Cesgranrio.

Consulte o conteúdo programático completo no Edital do Concurso do Banco do Brasil 2023

Por:Jornal Folha do Progresso em 20/02/2023/07:34:26

