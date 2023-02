Carnaval Vermelho’: MST ocupa fazenda em Dracena

O movimento social FNL (Frente Nacional de Luta Campo e Cidade) invadiu neste sábado (18) fazendas da região de Presidente Prudente, no oeste do estado de São Paulo. A mobilização denominada Carnaval Vermelho está concentrada nas cidades de Marabá Paulista, Sandovalina, Presidente Venceslau e Rosana. Segundo a FNL, cerca de mil famílias participam das ocupações. O grupo diz reivindicar a destinação das áreas para a implantação de assentamentos da reforma agrária para trabalhadores rurais sem-terra.MST com Carnaval Vermelho invade fazendas em meio MST com Carnaval Vermelho invade fazendas em meio a tragédia provocada por chuvas. O grupo sem-terra Frente Nacional de Luta Campo e Cidade, FNL, invadiu fazendas do oeste do estado de São Paulo no final de semana. Batizada de “Carnaval Vermelho”, a mobilização reuniu cerca de 1.000 famílias e foi concentrada nas cidades de Marabá Paulista, Sandovalina, Presidente Venceslau e Rosana, localizadas na região de Presidente Prudente.

No domingo (19), também foram registradas invasões nas cidades de Presidente Epitácio, Mirante do Paranapanema e Teodoro Sampaio. Segundo a PM, o policiamento da região foi reforçado e as invasões estão sendo monitoradas. Agricultores também monitoram os invasores A Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp) informou, neste domingo, 19, que tem monitorado o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e Frente Nacional de Luta Campo e Cidade (FNL), dentre outras organizações na região do Pontal do Paranapanema, no extremo oeste paulista, diante da mobilização para invasões de propriedades.

A ação conjunta com os sindicatos rurais do estado, a entidade acionou a Secretaria de Segurança do governo de São Paulo quando houve rumores da ação da organização no Pontal. A região do Pontal do Paranapanema é conhecida por sua produção agropecuária e a possível invasão do MST tem gerado preocupação entre os fazendeiros locais.

Por:Jornal Folha do Progresso em 020/02/2023/07:34:26 com informações Do G1 Presidente Prudente

