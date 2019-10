Inscrições abertas para a Semana dos Povos Indígenas; saiba como participar

Semana dos Povos Indígenas, na Ufopa — Foto: Comunicação Ufopa/Acervo

O evento ocorrerá de 5 a 8 de novembro, na Serraria da Ufopa, Unidade Tapajós.

Até o dia 30 de outubro, o Diretório Acadêmico Indígena (Dain) estará recebendo inscrições dos interessados em participar da IX Semana dos Povos Indígenas. Este ano o tema será “Povos Indígenas: Resistência na defesa dos seus direitos e territórios”.

O evento que ocorrerá de 5 a 8 de novembro, na Serraria da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), Unidade Tapajós, é de autonomia e fortalecimento dos povos presentes na Amazônia e traz debates importantes para este momento, quando há elevada incidência das violações dos direitos dos povos tradicionais.

Para fazer sua inscrição online acesse esse link

Entre as atividades, haverá mesas temáticas, rodas de conversa, oficinas, jogos indígenas, comida tradicional, exposição e vendas de artesanatos.

Aos participantes será emitido certificado de 40 horas. A confirmação dos inscritos será feita mediante pagamento ao voluntário de plantão, identificado com placas em todas as unidades acadêmicas do Campus Santarém da Ufopa. A taxa é de R$ 5,00 para indígenas e R$ 10,00 para não indígenas. Também estão abertas inscrições para apresentação de trabalhos indígenas no evento.

Por G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...