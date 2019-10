PRF apreende madeira ilegal em Santa Maria do Pará

(Foto:Reprodução) – Foram encontrados mais de 13 metros cúbicos de madeira nativa sem documentação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 13 metros cúbicos de madeira nativa que estava sendo transportada ilegalmente. O flagrante ocorreu no final da noite desta terça-feira (22), por volta de 23h40, no km 102 da BR 316, no município de Santa Maria, nordeste paraense.

A madeira serrada saiu do município de Breves, no Marajó, e tinha como destino a cidade de Solanea, na Paraíba. Após a abordagem ao condutor do veículo, foi constatado que o produto conduzido não possuía documentações, existindo somente nota fiscal, o que caracteriza prática de transporte ilegal de produto de origem florestal sem licença válida, conforme a Lei de crimes ambientais. Foram apreendidos 13,36 metros cúbicos de madeira nativa.

A empresa responsável pela emissão da nota fiscal e pelas informações nela presentes como também a empresa responsável pelo transporte da carga ilegal de madeira vão responder pelos crimes de transporte, adquisição, venda madeira, lenha e carvão sem licença válida.A madeira e o caminhão foram apreendidos e encontram-se à disposição das autoridades. O condutor assinou um termo circunstanciado de ocorrência (TCO) e foi liberado em seguida, comprometendo-se a comparecer em juízo quando for convocado.

Por:Redação Integrada

