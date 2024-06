Inscrições para o 7º Prêmio IMPA de Jornalismo terminam em 23 de junho

Concurso distribuirá R$ 36 mil aos ganhadores nas categorias Matemática e Divulgação Científica – (Foto:Divulgação)



Faltam só 10 dias para o fim das inscrições no 7º Prêmio IMPA de Jornalismo. Realizado desde 2018, o concurso tem como objetivo estimular a publicação de reportagens sobre Matemática, Ciência e Tecnologia no Brasil e reconhecer trabalhos de excelência que aproximem esses temas da sociedade. O prazo para submissão dos trabalhos vai até 23 de junho.

O Prêmio IMPA de Jornalismo vai oferecer R$ 36 mil aos três primeiros colocados nas duas categorias em disputa, “Matemática” e “Divulgação Científica”: R$ 10 mil para o 1º colocado, R$ 5 mil para o 2º e R$ 3 mil para o 3º lugar. Ainda serão concedidas menções honrosas em cada categoria.

Depois de quatro edições remotas, a cerimônia de premiação deste ano será em 7 de setembro no Festival Nacional da Matemática, evento organizado pelo IMPA para o grande público, no Rio de Janeiro. Com o tema “Matemática é Inovação”, o FestMat quer mostrar como a ciência está por trás dos avanços tecnológicos, além de aproximar a disciplina das crianças e dos adultos.

Podem concorrer ao prêmio jornalistas profissionais com reportagens publicadas ou exibidas entre 1º de julho de 2023 e 23 de junho de 2024. É vedada a inscrição de uma reportagem já submetida na edição anterior do prêmio. São aceitas matérias de todos os meios de comunicação – jornal, revista, blog, televisão, rádio, podcast ou outro.

Na categoria “Matemática”, é possível inscrever matérias, por exemplo, sobre pesquisas, ensino da disciplina, impacto de olimpíadas do conhecimento, o uso da matemática no desenvolvimento de novas tecnologias, como inteligência artificial e aprendizado de máquina. As reportagens para a categoria “Divulgação Científica” podem abordar avanços científicos e tecnológicos de todas as áreas do conhecimento.

Cada jornalista poderá inscrever no máximo três reportagens ou séries. Os principais critérios de julgamento são: relevância jornalística do tema, originalidade, profundidade, clareza e qualidade da execução da matéria. Clique aqui para acessar o regulamento.

Desde a primeira edição, quase 900 trabalhos jornalísticos se inscreveram no Prêmio IMPA de Jornalismo. Foram premiados 63 trabalhos de veículos como TV Globo, GloboNews, Folha de S.Paulo, Estado de S. Paulo, O Globo, Revista Piauí, Veja, Revista Superinteressante, Revista Galileu, entre outros. Foram distribuídos quase R$ 190 mil em prêmios ao longo dos últimos 6 anos.

Em 2023, no primeiro lugar na categoria “Matemática” ficou a reportagem “O Primado dos Primos”, do jornalista Bruno Vaiano, publicada na Superinteressante, e “A volta do Ubirajara”, de Bernardo Esteves, da Revista Piauí, foi escolhida a melhor publicação na categoria Divulgação Científica. Conheça os premiados das edições anteriores.

Fonte: Ascom IMPA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/06/2024/06:31:37

