Passageiro que saiu do Pará é preso com 2,5 kg de ouro ao desembarcar no aeroporto de Boa Vista

Material foi apreendido — Foto: PD/Divulgação – Ele foi preso em flagrante pelo de crime usurpação dos bens da União. Prisão faz parte da operação Libertação da Polícia Federal.

A Polícia Federal prendeu nessa terça-feira (11) um passageiro com 2,5 kg de ouro ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Boa Vista Atlas Brasil Cantanhede. Ele foi preso em flagrante pelo de crime usurpação dos bens da União.

O suspeito, que havia partido de Belém (PA), foi detido pelos policiais federais ao desembarcar com o metal precioso no aeroporto da capital roraimense. O minério estava sem documentação que comprovasse a origem legal. O crime prevê pena máxima de 5 anos de detenção.

No mês passado, a Polícia Federal já havia prendido outras duas pessoas no aeroporto pela prática do mesmo crime. A prisão faz parte das ações da Operação Libertação, deflagrada em fevereiro de 2023 pela Polícia Federal em Roraima, com o objetivo de realizar a desintrusão de garimpeiros da Terra Indígena Yanomani.

Além das prisões em flagrante já realizadas no contexto da Operação Libertação, também foram deflagradas 15 operações de polícia judiciária, que resultaram no cumprimento de 143 mandados de busca e apreensão, 27 de prisão preventiva, além do pedido de sequestro e bloqueio de valores no total de R$ 1.989.516.574,44.

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/06/2024/06:31:37

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...