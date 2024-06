TETO passará a atuar no Pará se for premiada pela Fundação Banco do Brasil

(Foto:Divulgação)- Prêmio, aberto à votação popular, possibilitaria a expansão da ONG para mais 6 estados brasileiros.

Entre 18 e 21 de junho, a TETO e as demais organizações finalistas participam da Semana Nacional de Tecnologia Social , em que serão debatidas e apresentadas propostas que contribuam com as políticas de desenvolvimento social do país. Antes da divulgação do vencedor, há uma etapa de seleção popular no site da Fundação , disponível até 19 de junho. A cerimônia de premiação será dia 21 de junho, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília.

A TETO concorre com seu projeto do “Mapa de Direitos”, idealizado e aplicado pela própria organização, que é uma plataforma de dados aberta que denuncia a violação de direitos nas favelas precárias do Brasil. Ela é atualizada constantemente com os dados coletados pelos voluntários nos territórios em que a TETO atua e que permitem a criação de planos de ação adequados às necessidades coletivas.

13 de junho de 2024 – O Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social selecionou a TETO Brasil como uma das dez finalistas da sua 12ª edição. São até R$ 500 mil em verba de apoio para o vencedor. Com essa verba, a TETO planeja expandir sua rede de atuação no apoio à moradia, criando estruturas próprias em mais seis estados brasileiros: Alagoas, Amazonas, Ceará, Maranhão, Pará e Rio Grande do Sul.

Sobre a TETO

A TETO atua desde 2006 no Brasil mobilizando jovens voluntárias e voluntários a trabalharem junto com famílias que vivem em favelas precárias para construir soluções emergenciais de moradia e habitat capazes de sustentar e potencializar o acesso a uma vida mais digna, justa e sem pobreza. Em sua história, a organização já mobilizou mais de 90 mil pessoas voluntárias, impactou mais de 4.909 famílias com moradias de emergência e construiu mais de 327 projetos de impacto comunitário.

