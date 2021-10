Inscrições para o concurso da Prefeitura de Belém com 883 vagas encerram nesta sexta (15)

As inscrições são pelo site da AOCP, organizadora do certame e o valor das taxas variam de R$40 a R$80. (Foto:Divulgação/ MEC)

As oportunidades são para todos os níveis de escolaridade.

A Prefeitura de Belém está com inscrições abertas para o preenchimento de 883 vagas, sendo 479 na Secretaria Municipal de Administração (Semad) e 404 vagas na Secretaria Municipal de Educação (Semec). As inscrições podem ser realizadas até esta sexta-feira (15).

As oportunidades são para todos os níveis de escolaridade e os salários vão de R$ 1.045,00 a R$ 3.514,16. As inscrições são pelo site da AOCP, organizadora do certame e o valor das taxas variam de R$40 a R$80.

Semec

Para o concurso da Semec, as vagas abertas são para os cargos de professor em várias especialidades e para técnico pedagógico. O salário varia de R$ 2.723,48 a R$ 3.514,16 . O certame será composto de provas objetiva, discursiva e de títulos. As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 5 de dezembro de 2021.

Confira o quadro de vagas:

professor de educação infantil (130),

professor de séries iniciais do ensino fundamental e educação de jovens e adultos (93),

professor de língua portuguesa (12),

professor de matemática (18),

professor de história (5),

professor de geografia (11),

professor de Inglês (8),

professor de artes visuais, música, dança, teatro ou educação artística (12),

professor de ciências (12),

professor de educação física (13)

e técnico pedagógico (90).

Semad

Já na Semad, os cargos serão para níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 1.045 a R$1.655,74. As provas serão objetiva, discursiva e de títulos e estão previstas para serem aplicadas no dia 23 de janeiro de 2022.

Confira o quadro de vagas:

auxiliar de administração (19),

assistente de administração (387),

administrador (5),

arquiteto (4),

assistente Social (41),

contador (2),

engenheiro Civil (7),

estatístico (4),

jornalista (2)

e médico veterinário (7).

