PC prende investigado por estuprar afilhada de 8 anos e adolescente

Na casa do suspeito, a polícia encontrou três munições de calibre .38. (Foto:Reprodução / WhatsApp / Sem autoria).

Além dos dois estupros que ele estava sendo investigado, ele responderá pelo crime de porte ilegal de arma de fogo

Um homem foi preso preventivamente, na tarde desta terça-feira (25), suspeito de estuprar uma adolescente de 17 e uma criança de 8 anos, de quem é padrinho. Além disso, segundo a Polícia Civil, ele também responderá pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

A Vara Criminal da Comarca de Barcarena expediu, na última segunda-feira (24), um mandado de prisão preventiva e outro busca e apreensão. As determinações judiciais foram cumpridas dois dias depois da expedição, já nesta terça (25), pela Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) da cidade. O suspeito foi detido no local de trabalho.

Testemunhas relataram à polícia que o investigado costumava portar arma de fogo e escondê-lo dentro do carro dele, que é um Fiat Argo. A PC realizou buscas dentro do automóvel e achou um revólver .38 e duas munições não deflagradas do mesmo calibre. Na casa dele, que foi do mandado de busca e apreensão, os agentes apreenderam mais três munições do mesmo tipo e um celular.

O investigado foi conduzido à Deaca de Barcarena para realização dos procedimentos e está à disposição da Justiça.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/07/2023/08:31:33

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...