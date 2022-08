Inscrições para o concurso público do TRT do Pará e Amapá abrem hoje; salários são de até R$12.4 mil

O valor da inscrição para os cargos de nível superior é de R$100,00 e para nível médio/técnico é de R$90,00. (Foto:Ascom / TRT8)

Certame oferta cinco vagas de contratação imediata e busca formar cadastro de reserva. Tribunal acumula 135 postos de trabalho vagos

Abrem hoje e seguem até o dia 12 de setembro as inscrições para o concurso público do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange os estados do Pará e Amapá. O certame oferta 5 vagas de contratação imediata para profissionais de nível médio e superior e busca a formação de cadastro de reservas. Existe uma grande expectativa de contratação acima do número de vagas ofertadas considerando que, conforme divulgado em dezembro de 2021, o Tribunal acumula 135 postos de trabalhos vagos, sendo 29 para analista e 98 para técnico.

Vagas

Estão sendo ofertadas cinco vagas imediatas nas áreas de analista judiciário (1) e técnico judiciário (4).

Para o cadastro de reserva são ofertadas as seguintes vagas:

Cargos de analista judiciário nas áreas de:

Arquitetura,

Arquivologia,

Contabilidade,

Biblioteconomia,

Enfermagem,

Engenharia Civil,

Engenharia Elétrica,

Estatística, Medicina,

Medicina do Trabalho,

Psicologia,

Serviço Social,

Tecnologia da Informação,

Judiciária,

Oficial de Justiça Avaliador Federal

Na área de técnico judiciário para área:

Administrativa,

Enfermagem e

Tecnologia da Informação.

Salários

Os salários variam para os cargos de nível superior no valor de R$12.455,30 para o cargo de analista e de R$7.591,37 para o cargo de técnico.

Inscrições

As devem ser realizadas no site da banca organizadora do concurso, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos (Cebraspe).

O valor da inscrição para os cargos de nível superior é de R$100,00 e para nível médio/técnico é de R$90,00.

A Diretora de Gestão de Pessoas do TRT-8, Maria Helena Guerra, o edital do atual concurso, além de atualizar o leque de disciplinas e conteúdos programáticos, buscou também trazer disposições mais específicas quanto à escolha das localidades de lotação, como forma de tentar alinhar os interesses públicos, no que for possível, com os interesses pessoais dos candidatos, buscando uma maior retenção dos postos de trabalho, motivo pelo qual recomenda-se que os interessados leiam atentamente o tópico “Da Lotação e Provimentos”.

Veja o edital do concurso do TRT8

Em relação às vagas, apesar do concurso ter sido aberto somente com a oferta imediata daquelas de livre provimento, surgidas a partir de julho de 2022, a expectativa é de que o ritmo dos provimentos siga o padrão do último certame, com diversas nomeações ao longo do período de vigência. “A consulta disponível em: https://www.trt8.jus.br/concursos/servidores, ainda mais ao considerarmos que este Tribunal deverá receber quantitativo de autorizações para provimento em 2023 (destinado à reposição de vacâncias por aposentadorias), conforme repasse a ser realizado pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) a partir da Lei Orçamentária Anual (LOA) do próximo exercício, bem como ao fato de que este Edital traz a previsão da possibilidade de aproveitamento de candidatos aprovados por outros órgãos do PJU”, conclui Maria Helena Guerra.

Provas

As provas serão objetiva e discursiva, de responsabilidade do Cebraspe, e estão agendadas para o dia 06 de novembro de 2022, com realização nas cidades de Belém, Marabá, Santarém no Estado do Pará e Macapá no Estado do Amapá. (Com informações do O Liberal).

