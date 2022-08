Pecuaristas acusam agentes ambientais de atearem fogo na propriedade e matar bovinos em Novo Progresso;2-Vídeos

Vídeos circulam nas redes sociais e mostra maquina incendiada e fazenda destruída pelo fogo em Novo Progresso, sudoeste do Pará. A acusação de dois pecuarista que fiscais ambientais atearam fogo para destruir um trator e se alastrou as fazendas na redondeza.



O pecuarista Pena Branca e Marcelo tem propriedade rural localizada as margens da vicinal (Paraná), na comunidade de Alvorada da Amazônia (distante 35 km de Novo Progresso), segundo eles a pastagem foi destruída totalmente pelo fogo, e acusam os agentes ambientais (não, cita se foi do IBAMA) de serem os responsáveis pelo vandalismo.

Os pecuaristas gravaram vídeos e postaram nas redes sociais, um deles o fazendeiro Marcelo mostra um trator de esteira queimado na fazenda e acusa os fiscais ambientais que estiveram na propriedade em ter colocado fogo – o trator estava na mata- , sem controle o fogo se alastrou e queimou toda pastagem da propriedade e do vizinho.

Assista ao Vídeo

Segundo Vídeo

No segundo vídeo os pecuaristas mostram o estrago ocasionado pelo fogo; bovinos mortos e suínos entre as cinzas.

O pecuarista Pena Branca e seu vizinho Marcelo acusam fiscais ambientais do IBAMA, os servidores do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (IBAMA), ONg e/ou da SEMASPA de incendiar a FAZENDA.

A fazenda incendiada fica na vicinal (Paraná), distante alguns km da comunidade de Alvorada da Amazônia no município de Novo Progresso, o tamanho da propriedade e qual o crime ambiental que fez com que os fiscais ambientais do Ibama e/ou da (Semas) destruíssem a máquina não foi divulgado. A maquina que estava fazendo acero de cerca para prevenir fogo na fazenda do Marcelo foi incendiada pelos fiscais ambientais, o fogo sem controle alastrou-se para as fazendas vizinhas, disse Pena Branca.

Ainda conforme o pecuarista que procurou informações na sede do Ibama em Novo Progresso, não obteve resposta, o Ibama disse não saber quem destruiu a máquina, se foram fiscais ambientais ou ONgs, concluiu Pena Branca.

(A reportagem não conseguiu respostas com os fiscais, que recusam de passar informações, pedem para procurar ASCOM do IBAMA em Brasília-sem resposta)

Assista ao vídeo -2

