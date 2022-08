Vazou! Irmã de Gracyanne Barbosa mostra demais em foto

(Foto:| Reprodução) – Com bumbum grande demais, irmã de Gracyanne Barbosa senta de lado para mostrar volume

Musa de tudo! Giovanna Jacobina, influenciadora digital e musa fitness, resolveu renovar o seu bronzeado na tarde desta terça-feira (23). A musa ainda aproveitou para exibir toda a sua boa forma de diversos ângulos.

“O que acharam?”, questionou a influenciadora digital. No clique, Giovanna Jacobina surge com um biquíni chamativo e minimalista, enquanto exibe toda a sua boa forma e, claro, a sua marquinha de bronzeado que simplesmente enlouqueceu seus mais de 126 mil seguidores do Instagram.

“Ela sabe que é a maiorrrrr”, disparou uma fã no campo de comentários. “Tem como ter um corpão desse sem ir pra academia? Meu sonho”, brincou mais uma. (Com informações do DOL).

